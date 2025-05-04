Глава горокруга Клин рассказала, где продолжаются работы по восстановлению света

Работы по восстановлению электрического снабжения в подмосковном городском округе Клин продолжаются. Конкретные аварийно-восстановительные бригады прикрепили за всеми направлениями, сообщает в своем Telegram-канале глава г. о. Алена Сокольская.

Согласно данным «Россети Московский регион», бригады отправились в следующие населенные пункты и СНТ: Головково, «Путепроводный», «Нептун», Спас-Заулок, «Конаково-2», «Мечта», Новая деревня, Гафидово, Слободка, Доршево, Новая деревня, Бутырки, Аненки, Дятлово, Елгозино, Болдыриха, Новиково, Мащерово, Городище, «Вьюхово», Захарово, «Долина», Минино, Жуково, Владыкино, Ласточка, Агат, Красный холм, «Каравай», Грешнево, «Радуга», Щекино, Никольское, Сергеевка и другие.

Бригады продолжат работать в населенных пунктах и СНТ до тех пор, пока полностью не будет восстановлено электроснабжение.

2 мая в Московской области произошел сильный снегопад. Аномальная непогода обесточила более 200 линий электропередач, не менее 4 тыс. трансформаторных станций. Без света остались около 26 тыс. человек, в том числе в г. о. Клин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа по восстановлению электричества в населенных пунктах велась всю ночь. Был организован штаб.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул губернатор Подмосковья.