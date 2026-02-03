Гладков: в Белгороде восстанавливают энергоинфраструктуру после удара ВСУ

Аварийные бригады ведут работы по восстановлению поврежденной в результате ракетного удара энергетической инфраструктуры в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Буквально с первых минут аварийные бригады находятся на своих местах, и параллельно происходит обследование поврежденного оборудования и сразу же восстановление…», — отметил он.

По его словам, регион обеспечен достаточным количеством топлива.

Вечером 3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели ракетный удар по Белгородской области, в результате чего часть Белгорода и всего региона осталась без света. На опубликованных в Сети фото и видео видно, что люди сидят в темноте и пользуются фонариками.

В результате ракетной атаки, произведенной украинскими войсками, Белгород и прилегающий Белгородский округ подверглись обстрелу.

