сегодня в 20:53

Гладков: после ракетного удара ВСУ в регионе поврежден инфраструктурный объект

В результате ракетной атаки, произведенной украинскими войсками, Белгород и прилегающий Белгородский округ подверглись обстрелу. По предварительным данным, жертв и раненых нет, но есть повреждения на инфраструктурном объекте, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, после атаки ВСУ зафиксированы серьезные разрушения на объекте инфраструктуры. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

После серии взрывов и объявления ракетной опасности в Белгороде произошла полная потеря электроснабжения. Город и ряд районов остались без света, пишет Mash.

Местные жители сообщают о перебоях с электричеством в Белгородском, Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Ракитянском, Краснояружском и Ивнянском округах. В самом Белгороде большая часть города обесточена. Сообщается о как минимум двадцати взрывах.

Перебои с электроснабжением наблюдаются и в Старом Осколе, где проблемы начались во время обстрела.

В случае ухудшения ситуации будут развернуты пункты обогрева и организован подвоз питьевой воды, об этом сообщили представители оперативного штаба.

