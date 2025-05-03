Гендиректор «Россетей» Подмосковья: электричество подключат в три этапа

В Московской области сотрудники «Россетей», МЧС, «Мособлпожспаса» и МБУ «Благоустройство СП» продолжают восстанавливать электричество в регионе, которое нарушилось из-за майского снегопада. По словам генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Александра Пятигора, специалисты возобновят подачу энергии в три этапа.

По словам Пятигора, специалисты будут в три этапа подключать объекты к электричеству. Первый этап будет длиться до 19:00, второй — до 23:00, а третий — с 23:00 и в течение всей ночи до окончания работ.

«Работаем над восстановлением электроснабжения. В целом у нас на 16:00 обесточено 525 населенных пунктов. По ним сделан график включения. График включения предусмотрен тремя этапами. До 19:00, до 23:00. И то, что мы до 23:00 не успеем, соответственно, восстановить. Уйдем в ночь, будем всю ночь работать тоже, восстанавливать. Соответственно, все населенные пункты поименованные имеются и направлены в Министерство энергетики Московской области в соответствии с поручением губернатора Андрея Юрьевича (Воробьева — ред.)», — рассказал Пятигор.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос восстановления энергии в Истринском, Солнечногорском, Сергиево-Посадском и Клинском городских округах. До 19:00 специалисты планировали подключить 245 населенных пунктов, а до 23:00 — еще 194 населенных пунктов. Все остальные населенные пункты, которые не успеют запитать до 23:00, подключат к сети в течение ночи.

«Силы, средства есть. Дополнительно мобилизацию осуществляем. Порядка 16 бригад еще усилили. Соответственно, более 400 человек на сегодня осуществляют восстановление электроснабжения», — добавил Пятигор, поблагодарив спасателей и другие службы, которые помогают устранить последствия непогоды в Московской области.

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова показала фотографии с места работы спасателей, задействованных в ликвидации последствий непогоды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что из-за непогоды электричество пропало на 237 линий электропередачи. Специалисты максимально быстро приступили к устранению последствий происшествия, которое затронуло порядка 26 тысяч человек.