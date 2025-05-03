Опубликованы фото падения сотен деревьев в майский снегопад в Подмосковье

В майский снегопад, который обрушился на Московский регион 2 мая, в Сергиево-Посадском городском округе из-за разбушевавшейся стихии обрушились сотни деревьев и опор линий электропередач. Спасатели вторые сутки устраняют последствия, глава округа Оксана Ероханова показала в своем Telegram-канал фото, на которых видно, как спасатели ликвидируют последствия случившегося.

На опубликованных кадрах видно, что в работах были задействованы сотрудники личного состава МЧС России, а также «Мособлпожспаса» и МБУ «Благоустройство СП». Мужчины распиливали рухнувшие деревья и эвакуировали их, затем приступали к восстановлению оборванных линий электропередач.

«Продолжают работать более 20 бригад. На помощь нашим спасателям и коммунальным службам приехали специалисты из других округов Подмосковья. Благодарю каждого, кто делает все, чтобы нормализовать ситуацию в округе», — написала Ероханова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что из-за непогоды электричество пропало на 237 линий электропередачи. Специалисты максимально быстро приступили к устранению последствий происшествия, которое затронуло порядка 26 тысяч человек.