Гендиректор «Мособлгаза» Баранов отметил важность технологического лидерства

4 июня в инновационном центре «Сколково» «Мособлгаз» и представители ведущих учебных заведений подписали соглашение о кластерном сотрудничестве.

«Безусловно технологическое лидерство — это вклад наших общих усилий, направленных на общий результат. Понятно, что сейчас мы только в начале пути. Нам предстоит большая и интересная работа, на пути которой мы будем находить новые решения и ставить перед наукой задачи», — сказал журналистам Баранов.

Он добавил, что «Мособлгаз» изучает международный опыт и уже сейчас находится на достойном уровне. Зачастую компания занимает лидирующие позиции в газовой отрасли. Баранов подчеркнул, что здесь важно не останавливаться на достигнутом, увеличивать это лидерство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента (РФ Владимира Путина — ред.) год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Андрей Воробьев.