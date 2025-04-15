Газорегуляторный пункт «Москворечье» обновляют в Москве

В Москве стартовала модернизация газорегуляторного пункта «Москворечье кв. Г». По словам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, реконструкция будет осуществлена без приостановки подачи газа, сообщает «Царьград» .

Представители комплекса городского хозяйства приступили к модернизации важного газорегуляторного пункта «Москворечье кв. Г», расположенного в южной части города.

В столице планомерно реализуется программа по обновлению газорегуляторных пунктов, основная задача которых — снижение давления газа до необходимых показателей и поддержание стабильности, отметил Бирюков. Он добавил, что начаты работы по реконструкции газорегуляторного пункта «Москворечье кв. Г», обеспечивающего бесперебойное газоснабжение бытовых и коммунальных услуг, а также жилого района Москворечье-Сабурово.

Заммэра пояснил, что необходимость модернизации вызвана длительным сроком эксплуатации оборудования. Ремонтные работы будут проведены в сжатые сроки и без отключения газа для потребителей.

В рамках проекта старое оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт шкафного типа производительностью 970 кубометров в час, собранный из отечественных компонентов на базе АО «Мосгаз». Отличительными особенностями нового пункта являются повышенная надежность и пониженный уровень шума, что соответствует всем современным требованиям безопасности, отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства также акцентировал внимание на том, что все московские газорегуляторные пункты в обязательном порядке оснащаются запорными устройствами, а контроль за их работой ведется круглосуточно в центральной диспетчерской. Это позволяет эффективно управлять городской системой газоснабжения в режиме реального времени.