Газораспределительные сети построили в 40 населенных пунктах Подмосковья

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» специалисты «Мособлгаза» газифицировали деревню Малые Вяземы в Одинцовском округе. Благодаря построенному распределительному газопроводу протяженностью 14,2 км, провести газ в дома теперь смогут жители более 450 частных домов, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Деревня Малые Вяземы стала 40-м населенным пунктом, где в этом году провели газ по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2031 года».

В рамках губернаторской программы специалисты «Мособлгаза» прокладывают в населенный пункт источник газификации — строит межпоселковые газораспределительные сети. Во всех населенных пунктах, газифицированных по губернаторской программе, газовые сети бесплатно подводятся до границ участков жителей.

«В вопросах газификации Московская область является регионом-лидером в стране. По состоянию на начало 2024 года уровень газификации Подмосковья составил 98,1%. При этом планируемый уровень газификации на конец текущего года — 98,3%», — прокомментировал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В рамках губернаторской программы газификации ранее негазифицированных населенных пунктов в этом году запланирован ввод 70 объектов, что создаст условия для обеспечения газом более 10 тыс. жителей. На сегодняшний день «Мособлгаз» завершил работы по программе уже в 40 населенных пунктах из 70, запланированных на 2024 год.

«Каждый пуск газа в населенных пунктах для нас большой праздник, потому что это совершенно иное качество жизни для населения. Сегодня мы пускаем газ в уличную сеть, дальше будем пускать газ в дома. Здесь, в Малых Вяземах, уже 144 жителя подали заявку на догазификацию, постараемся пустить всех как можно скорее. Спасибо администрации муниципалитета за взаимодействие, задача — полностью газифицировать Подмосковье, работая сообща, поставленная перед нами губернатором, — выполняется в установленные сроки. До конца года будут газифицированы еще 30 населенных пунктов региона», — отметил генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.

Ежегодно к газу по губернаторской программе специалисты «Мособлгаза» подключают более 50 новых населенных пунктов. Посмотреть, когда газифицируют ваш населенный пункт, можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.