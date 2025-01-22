У элитной гостиницы Новосибирска появилась «река» из фекалий

Прорыв канализации произошел на улице Добролюбова в центре Новосибирска. Экскременты могут попасть в реку Обь, сообщает «ФедералПресс» .

Авария случилась рядом с трехзвездочным отелем River Park. В гостинице заявили, что прорыв канализации к ним не относится и на территорию отеля нечистоты не попадают.

На месте инцидента стоит жуткий запах. Местные жители опасаются, что экскременты попадут в реку Обь.

В ноябре 2024 года в Архангельске из-за прорыва канализации образовалось несколько «фекальных озер». Местные жители говорили, что их канализационную систему строили еще в советское время и должным образом не ремонтировали. Активисты требовали наказать виновных в прорыве труб.