У элитной гостиницы Новосибирска появилась «река» из фекалий
Центр Новосибирска заливает фекалиями из-за прорвавшейся трубы
Фото - © Коханова Наталья / Фотобанк Лори
Прорыв канализации произошел на улице Добролюбова в центре Новосибирска. Экскременты могут попасть в реку Обь, сообщает «ФедералПресс».
Авария случилась рядом с трехзвездочным отелем River Park. В гостинице заявили, что прорыв канализации к ним не относится и на территорию отеля нечистоты не попадают.
На месте инцидента стоит жуткий запах. Местные жители опасаются, что экскременты попадут в реку Обь.
В ноябре 2024 года в Архангельске из-за прорыва канализации образовалось несколько «фекальных озер». Местные жители говорили, что их канализационную систему строили еще в советское время и должным образом не ремонтировали. Активисты требовали наказать виновных в прорыве труб.