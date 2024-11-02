Жители Архангельска задыхаются и не выходят на улицу из-за фекальных озер

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Baza: в Архангельске разлились семь фекальных озер после прорыва канализации

В Архангельске разлились семь фекальных озер после прорыва системы канализации. Активисты требуют наказать виновных, сообщает Baza .

Коммунальная авария произошла на днях в микрорайоне на Авиационной улице. Система канализации собирала отходы 16 домов. Теперь боле 3,5 тыс. местных жителей задыхаются от запаха и не выходят на улицу.

Жильцы рассказали, что канализационная система была построена еще во времена СССР. Замену труб проводили, но качество проведенных работ было низкое.

Помимо жителей 16 многоэтажек миазмами дышат ученики школы № 12, пациенты детской поликлиники и прихожане Варваринской церкви.

Активисты «Народного фронта» направили обращение в природоохранную прокуратуру с требованием прекратить сброс отходов, отремонтировать канализацию и наказать виновных в произошедшем.

Ранее в подмосковном Чехове ассенизаторская машина утонула в нечистотах при попытке их откачать из подвала жилого дома, в котором еще с весны начали протекать канализационные трубы.