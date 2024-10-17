«Смех и грех»: ассенизаторская машина утонула в болоте фекалий в Чехове

В Чехове ассенизаторская машина утонула в нечистотах при попытке их откачать

В Чехове на улице Полиграфистов застряла машина, которая приехала откачать воду и нечистоты из подвала. Ассенизаторский транспорт не смог выехать из потока, который ему и нужно было ликвидировать, сообщает «Лопасня.RU» .

Утверждается, что в этом доме еще с весны начали протекать канализационные трубы. С того же момента жители требовали осушить затопленный подвал и прилегающую территорию.

17 октября на улицу Полиграфистов приехала машина, чтобы откачать нечистоты. Однако ассенизаторский транспорт буквально засосало в грунт — теперь ему самому требуется эвакуация.

«Как говорится, и смех, и грех», — добавляется в публикации с прикрепленными кадрами с места событий.