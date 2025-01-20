ФАС требует исключить из тарифов в Ленобласти 1 млрд руб необоснованных расходов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от тарифного регулятора в Ленинградской области исключить из тарифов 1 млрд рублей. Также ведомство указало на необходимость дальнейшего анализа еще 10 млрд рублей, сообщает газета «Известия» .

В ходе плановой проверки служба выявила, что комитет по тарифам и ценовой политике региона включил в тарифы, касающиеся электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, экономически необоснованные расходы.

Специалисты ФАС отметили, что для расчета потерь электроэнергии регулятор использовал данные, которые не соответствовали официальной статистике. В сфере теплоснабжения комитет применял отрицательные корректировки, распределяя их на несколько периодов, вместо того, чтобы исключить нецелевые расходы за один год. Анализ фактических затрат за предшествующий долгосрочный период в водоснабжении и водоотведении также не проводился.

Еще антимонопольное ведомство обнаружило, что положительные корректировки по деятельности оператора в области обращения с ТКО включены без должного учета расходов и доходов. К тому же численность работников регулируемых организаций была завышена в 2 раза, если сравнить ее с фактической при учете на новый долгосрочный период регулирования.

По итогам проверки ФАС выдала комитету 15 предписаний.