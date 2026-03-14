ФАС: россияне переплатили свыше 100 млрд рублей за ЖКХ

В прошлом году из платежей нужно было убрать 50,32 млрд рублей. Основной объем необоснованных затрат приходится на электричество — 25,22 млрд рублей. В сфере обращения с ТКО из расчетов исключат 11,82 млрд рублей, в отоплении — 10,85 млрд, в водоснабжении и водоотведении — 2,43 млрд рублей.

В марте этого года ФАС получила расширенные полномочия. У службы появилось право пересматривать тарифы при нарушениях, дисквалифицировать чиновников в регионах и контролировать исполнение решений.

Основные причины завышения тарифов ЖКХ — включение необоснованных расходов (неиспользуемое имущество, неподтвержденные затраты) и ошибки в начислениях. Проверки привели к уменьшению платежей в некоторых субъектах страны. Так, в Пермском крае тарифы на отопление снизились на 30%, в Ленинградской области — на 15–16%, на Алтае вывоз мусора стал дешевле на 28%.

