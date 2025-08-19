Еще в 11 домах Подмосковья обновят системы газоснабжения в этом году

На территории Московской области продолжается плановый капитальный ремонт систем газоснабжения в многоквартирных домах. Всего с начала года работы завершены в 562 многоэтажках региона.

Самые большие объемы работ пришлись на городские округа:

Красногорск;

Лобня;

Раменский.

По заявкам органов местного самоуправления министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области принято решение включить в региональную программу работы по замене систем газоснабжения еще в 11 домах.

«У нас в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах. Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса» — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Работы проведут в Сергиево-Посадском, Павлово-Посадском и Богородском.

Подрядные организации Фонда капитального ремонта меняют фасадные и внутриквартирные газопроводы с установкой современных датчиков загазованности и запорных электромагнитных клапанов. Такое оборудование позволяет своевременно обнаружить опасную концентрацию газа.

Замена газопровода в квартирах выполняется за три дня при условии предоставления доступа. Фасадный газопровод монтируется без отключения газа в квартирах — его перекрывают только на время работ по внутриквартирным системам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.