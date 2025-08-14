Еще 56 лифтов заменят в Подмосковье по региональной программе капремонта

На территории Московской области продолжается активная реализация региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах. С начала года Фонд капитального ремонта Московской области выполнил работы по капитальному ремонту 329 лифтов, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Лидерами среди муниципалитетов по объемам проведенных работ стали:

Королев — 35 лифтов;

Сергиево-Посадский — 18;

Подольск — 22;

Раменский — 16.

«У нас в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах. Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По заявкам органов местного самоуправления было принято решение включить в региональную программу работы по замене еще 56 лифтов. Это позволит привести в нормативное состояние оборудование, отработавшее установленный срок эксплуатации.

Работы будут проведены в 8 округах:

Домодедово;

Жуковский;

Лобня;

Пушкино;

Реутов;

Серпухов;

Ступино;

Фрязино.

Современное оснащение лифтов включает:

антивандальные панели и кабины, обеспечивающие защиту от повреждений;

энергоэффективное светодиодное освещение, сокращающее потребление электроэнергии;

интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии, обеспечивая безопасность пассажиров.

В результате включения дополнительных объектов до конца года будет отремонтировано 77 единиц лифтового оборудования.

Капитальный ремонт лифтового оборудования — часть системной работы по обновлению жилого фонда в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.