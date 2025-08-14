Еще 56 лифтов заменят в Подмосковье по региональной программе капремонта
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На территории Московской области продолжается активная реализация региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах. С начала года Фонд капитального ремонта Московской области выполнил работы по капитальному ремонту 329 лифтов, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Лидерами среди муниципалитетов по объемам проведенных работ стали:
- Королев — 35 лифтов;
- Сергиево-Посадский — 18;
- Подольск — 22;
- Раменский — 16.
«У нас в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах. Сейчас совместно с администрацией проверяем дома, которые планируется включить в КПР 2026 года и, конечно, активно включаем новые адреса», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
По заявкам органов местного самоуправления было принято решение включить в региональную программу работы по замене еще 56 лифтов. Это позволит привести в нормативное состояние оборудование, отработавшее установленный срок эксплуатации.
Работы будут проведены в 8 округах:
- Домодедово;
- Жуковский;
- Лобня;
- Пушкино;
- Реутов;
- Серпухов;
- Ступино;
- Фрязино.
Современное оснащение лифтов включает:
- антивандальные панели и кабины, обеспечивающие защиту от повреждений;
- энергоэффективное светодиодное освещение, сокращающее потребление электроэнергии;
- интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии, обеспечивая безопасность пассажиров.
В результате включения дополнительных объектов до конца года будет отремонтировано 77 единиц лифтового оборудования.
Капитальный ремонт лифтового оборудования — часть системной работы по обновлению жилого фонда в Подмосковье.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.
«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.