Энергофорум «Решения для нового техноуклада» пройдет в Красногорске 10 сентября

Московская область, как один из регионов страны с крупнейшим топливно-энергетическим комплексом, станет площадкой для диалога между государством, бизнесом, наукой и производством. 10 сентября 2025 года в региональном Доме правительства соберутся ключевые игроки отрасли, чтобы ответить на вызовы времени и обсудить стратегию развития для формирования «энергетики будущего». Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Организаторами форума выступили правительство Московской области совместно с ПАО «Россети» при поддержке министерства энергетики РФ.

Энергетика – основа технологического суверенитета России. Сегодня она стоит на пороге глобальных изменений, требующих комплексных решений, цифровизации и стратегического планирования. Об этом будут говорить участники форума «Решения для нового технологического уклада».

Почему Форум проходит в Подмосковье?

Московская область – уникальная площадка для обсуждения трансформации энергетики, поскольку регион:

Обладает крупнейшим топливно-энергетическим комплексом в стране: 103 тыс. км электросетей и свыше 37 тыс. трансформаторных подстанций, более 2,7 тыс. котельных, 10 тыс. км тепловых сетей и 1,4 тыс. центральных тепловых пунктов, почти 65 тыс. км газопроводов.

Входит в тройку регионов по потреблению электроэнергии, причем спрос продолжает расти.

Реализует масштабные программы, направленные на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Например, с 2014 года в регионе развернута консолидация электросетевых объектов СНТ, за это время на баланс сетевых организаций принято почти 7 тыс. СНТ.

Ставит рекорды по развитию электрозарядной инфраструктуры – уже работает 840 станций для электромобилей, а к концу года их число превысит 1000 единиц.

«Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» для нашего региона является уникальной площадкой, где эксперты смогут выработать конкретные решения для формирования новых стандартов отрасли. Московская область, как регион-лидер в цифровой трансформации ТЭК, готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнерами, научным сообществом, бизнесом и коллегами из других регионов «энергетику будущего» – умную, эффективную, безопасную, ориентированную на потребности людей и развитие нашей страны», – подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В программе форума – три тематические сессии, которые объединят представителей федеральных и региональных органов власти, отраслевых экспертов и представителей бизнеса:

«Повышение надежности электроснабжения: опыт регионов».

«Инновации в энергетике. Связь науки и промышленности».

«Подготовка и развитие профессиональных кадров в энергетике: вызовы и перспективы».

Кроме того, мероприятие в Доме правительства Московской области будет сопровождаться выставкой современных технологий и техники.

Таким образом, форум станет важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов энергетики и поиска решений, которые помогут не только преодолеть существующие вызовы, но и заложить основу для устойчивого развития отрасли в будущем.

Регистрация участников открыта на официальном сайте форума и доступна по ссылке: энергияперемен.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.