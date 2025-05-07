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Энергетики устранили все нарушения в основной сети 6-110 кВ в Подмосковье

После аномального майского снегопада специалисты компании «Россети Московский регион» полностью завершили восстановление на объектах основной сети 6-110 кВ, преимущественно обеспечивающих электроснабжение населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, полностью завершены работы по восстановлению высоковольтной сети напряжением 6-10 кВ в Дмитровском округе.

Бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы полностью ликвидировать последствия непогоды и восстановить электроснабжение всех пострадавших потребителей.

Параллельно энергетики продолжают выполнять индивидуальные заявки по сетям 0,4 кВ, которые питают непосредственно жилые дома.

Компания также оказывает поддержку садоводческим товариществам и коттеджным поселкам, самостоятельно эксплуатирующим свои сети. По сетям 0,4 кВ напряжение подают по основной схеме или по резервной. Для временного обеспечения электроэнергией используются передвижные электростанции.

Самый разрушительный за последние 15 лет для сетевой инфраструктуры региона циклон накрыл Подмосковье в ночь на 2 мая. Аномальный снегопад привел к обрыву проводов и обесточиванию населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул Воробьев.