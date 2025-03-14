Энергетики улучшили электроснабжение для более 5 тыс жителей Солнечногорска

Энергетики филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» завершили реконструкцию центрального распределительного пункта (ЦРП) на территории поселка Чашниково городского округа Солнечногорск. В ходе реконструкции специалисты смонтировали комплектное распределительное устройство (КРУ), состоящее из 20 ячеек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Результатом работ, выполненных в рамках целевой программы, станет повышение надежности и качества электроснабжения более 5 тысяч жителей городского округа Солнечногорск.

«Компания «Россети Московский регион» в 2025 году в рамках ремонтной программы в городском округе Солнечногорск более 30 трансформаторных подстанций, 21 выключатель, 19 км воздушных линий. Также специалисты расчистят более 200 гектаров трасс линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Ключевая цель реализации программы повышения надежности электроснабжения — подготовка к осенне-зимнему периоду 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.