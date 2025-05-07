Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 6 округах Подмосковья

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Сотрудники компании «Россети Московский регион» полностью восстановили электричество в округах Рузский, Клин, Истра, Талдомский, Волоколамский, Сергиево-Посадский. Свет частично пропал после снегопада, прошедшего 2 мая, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты переводят клиентов в округах на нормальную схему подачи электричества. До этого свет им подавали в резервном формате. В ближайшее время планируют завершить работу.

В округах Дмитровский и Солнечногорск и дальше обрабатывают индивидуальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ. После их закрытия энергетики перейдут к восстановлению нормальной схемы электроснабжения.

Еще специалисты компании «Россети Московский регион» в качестве системообразующей территориальной сетевой организации оказывают помощь в восстановлении электроснабжения на сетях других собственников — СНТ, КП и иных.

Если в доме или квартире нет света, то об этом можно рассказать на круглосуточной «Светлой линии» — 8-800-220-0-220 (или короткому номеру 220).

2 мая в Московской области прошел аномальный снегопад. Из-за непогоды были обесточены некоторые линии электропередачи. Более 20 тыс. человек осталось без света.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул Воробьев.