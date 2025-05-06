Электроснабжение восстановили во всех населенных пунктах Талдомского округа

Свет и тепло вернулись в дома жителей Талдомского округа после аномального майского снегопада. Ремонтные бригады восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах, сообщил глава муниципалитета Юрий Крупенин в Telegram-канале .

В аварийных работах принимали участие специалисты компаний «Россети», «Мособлэнерго», «Мособллес», «Мособлпожспас», а также сотрудники МЧС.

Крупенин поблагодарил территориальные управления, старост, старших по домам и улицам. Они принимали активное участие в восстановлении электроснабжения. Кроме того, глава Талдомского округа высказал слова благодарности жителям.

«Ваша обратная связь и поддержка стали залогом быстрого и эффективного решения возникших проблем», — написал он.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушилась непогода. Аномальный снегопад обесточил 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных станций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают, в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.