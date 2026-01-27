сегодня в 18:57

Электроснабжение восстановили в ЗАТО Североморска

Свет вернулся в дома в ЗАТО г. Североморск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Электроснабжение в Североморске восстановлено. В ближайшее время будет проводиться точечная донастройка по домам и квартирам.

В Мурманске и Североморске ранее произошел блэкаут из-за аварии на электросетях. В области был объявлен режим ЧС.

Накануне вечером губернатор Чибис заявил, что специалисты установили временные опоры ЛЭП на месте рухнувших. Во вторник он сообщил, что в Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объеме.

