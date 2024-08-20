сегодня в 10:45

Электроснабжение в Подольске полностью восстановлено после аварии

«Всех абонентов успешно перевели на резервную подачу электричества. Сейчас обесточенные потребители отсутствуют», — заявили в министерстве.

Вопросы, связанные с отключением электричества, местные жители могут задать по телефону горячей линии: 8 (495) 663-99-99.

Ранее сообщалось об отключении электричества на котельной в поселке Санатория Родина. В 8:55 свет пропал на котельных Б. Ивановская, Гайдара, 11, Чистова, Кузнечики, Маштакова и Школьная, 34А.

По словам местных жителей, электричества не было почти во всем городе. Вместе со светом пропадала и вода.