В Подольске временно пропали свет и вода из-за отключения на 7 котельных
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В Подольске во вторник рано утром произошло массовое незапланированное отключение электроснабжения сразу на 7 котельных, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Электричество отключили на котельной в поселке Санатория Родина. В 8:55 свет пропал на котельных Б. Ивановская, Гайдара, 11, Чистова, Кузнечики, Маштакова и Школьная, 34А.
По словам местных жителей, электричества нет почти во всем городе, не работают светофоры. Вместе со светом пропала и вода.
На место ЧП направлены аварийные бригады. Специалисты стараются как можно быстрее устранить последствия аварии.