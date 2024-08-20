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В Подольске временно пропали свет и вода из-за отключения на 7 котельных

В Подольске во вторник рано утром произошло массовое незапланированное отключение электроснабжения сразу на 7 котельных, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Электричество отключили на котельной в поселке Санатория Родина. В 8:55 свет пропал на котельных Б. Ивановская, Гайдара, 11, Чистова, Кузнечики, Маштакова и Школьная, 34А.

По словам местных жителей, электричества нет почти во всем городе, не работают светофоры. Вместе со светом пропала и вода.

На место ЧП направлены аварийные бригады. Специалисты стараются как можно быстрее устранить последствия аварии.