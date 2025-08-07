Эксперты подтвердили возможность рекультивации «Тимохово»

Жители Богородского округа регулярно жалуются в министерство на неприятные запахи, исходящие от КПО «Тимохово». Проверки воздуха, проводимые ГКУ «Мособлэкомониторинг», подтверждают эти обращения.

Как жители, так и большинство специалистов сходятся во мнении: полигон нужно закрывать и рекультивировать. Однако эксперты предупреждают, что процесс займет немало времени. Прежде всего, потребуются масштабные исследования для определения объема и состава отходов, что займет не менее трех месяцев.

Далее необходимо разработать проект рекультивации и провести его государственную экологическую экспертизу, на что уйдет около полутора лет. Также нужно урегулировать вопросы собственности, поскольку сейчас объект принадлежит АО «Тимохово», а для рекультивации потребуется изменить статус земель.

Непосредственно восстановление территории займет не меньше трех лет. Полигон нужно будет изолировать защитным экраном, оснастить системой отвода и очистки фильтрата, а также современной дегазационной установкой. Завершающим этапом станет биологическая рекультивация: покрытие плодородным слоем почвы и посадка многолетних растений.

Специалисты признают, что работа предстоит сложная. Однако за время реализации федерального проекта «Чистая страна» в Подмосковье был накоплен значительный опыт в восстановлении мусорных полигонов. «Тимохово» — крупнейший в Европе, его площадь достигает 114 гектаров. Тем не менее, в рамках проекта уже рекультивировано 27 объектов, включая такие сложные и масштабные, как «Кучино» (Балашиха), «Царево» (Пушкинский округ) и «Ядрово» (Волоколамск). Общая площадь восстановленных территорий превысила 450 гектаров, поэтому экологи и строители уверены, что справятся и с богородским полигоном.

«Рекультивация полигонов ТКО оказалась делом не простым, сопровождалась поиском сложных технических и практических решений, но по итогам 8 лет можем однозначно сказать — приобретенного опыта достаточно, чтобы сделать объект накопленного вреда безопасным», — отметил министр экологии и природопользования Виталий Мосин.

Исследования воздействия КПО «Тимохово» на окружающую среду продолжаются, но необходимость его закрытия и восстановления уже очевидна. Первые решения и действия в этом направлении ожидаются в ближайшие два месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.