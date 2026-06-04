На ПМЭФ подписано соглашение о долгосрочном партнерстве в строительстве жилья и коммерческой недвижимости

Соглашение о сотрудничестве между банком и девелопером было подписано сегодня на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и совладелец, сооснователь Группы «Родина» Владимир Щекин.

Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в области финансирования строительства жилой и коммерческой недвижимости. Сбер поддержит девелопера в инновационном развитии, а также разработает финансовые решения, технологии и условия обслуживания с учетом специфики деятельности партнера. Помимо этого, стороны будут проводить консультации и круглые столы для совместного поиска лучших решений по текущим проектам, а также вести совместную работу в области технологического взаимодействия.

«Группа „Родина“ — наш давний стратегический партнер. Мы уже накопили серьезный опыт в финансировании крупных жилых и коммерческих комплексов девелопера. Например, в 2025 году Среднерусский банк Сбербанка предоставил проектное финансирование в размере 20,2 млрд рублей на строительство жилого киберспортивного кластера „Родина Переделкино“ на западе Москвы. Именно знание бизнеса нашего партнера позволяет нам работать не по шаблону, а формировать под каждый проект персональные финансовые продукты. Подписанное сегодня соглашение закрепляет нашу готовность и дальше создавать такие индивидуальные решения, чтобы каждый новый проект Группы „Родина“ был успешным, а города и регионы получали качественную и современную среду для жизни и работы людей», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнер ПМЭФ.

«Для нас сотрудничество со Сбербанком — это партнерство, которое помогает реализовывать масштабные проекты комплексного развития территорий и создавать уникальную среду для жизни, работы и развития человека. Сегодня девелопмент становится инструментом решения стратегических задач государства — от повышения качества работы с городскими территориями до сохранения здоровья, раскрытия талантов и улучшения поддержки семей. Для успешного достижения этих целей нет ничего важнее надежного финансового партнера, обладающего стратегическим видением и разделяющего наши подходы. Поэтому мы высоко ценим доверие крупнейшего банка страны и уверены, что расширение нашего сотрудничества позволит реализовать еще больше проектов, которые будут востребованы людьми и внесут вклад в развитие российских городов», — подчеркнул совладелец и сооснователь Группы «Родина» Владимир Щекин.