Соглашение о цифровом взаимодействии в рамках борьбы с мошенничеством подписали на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ДОМ.РФ и оператор МегаФон заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает партнерство в сфере повышения защиты клиентов банка от мошенничества, противодействия киберугрозам, а также внедрение программного обеспечения для хранения данных.

Документ подписали глава правления ДОМ.РФ Максим Грицкевич и генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Как подчеркнул Грицкевич, безопасность клиентов остается для банка важнейшим направлением работы, и партнерство с оператором позволит усилить защиту от цифровых угроз и оперативнее реагировать на подозрительные действия.

«Мы объединяем усилия для предотвращения мошенничества, обеспечения кибербезопасности и перехода на отечественные IT-решения, что является безусловным приоритетом для банка», — сказал Грицкевич.

Гендиректор МегаФона Помбухчан добавил, что совместная работа расширит возможности применения российских IT-продуктов для решения задач банковской сферы в области кибербезопасности — от постоянного мониторинга угроз до защиты от хакерских атак и мошенничества.

«Совместная работа будет способствовать улучшению цифровой инфраструктуры нашего партнера и повышению уровня клиентской защиты», — добавил Помбухчан.

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