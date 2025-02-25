Эксперт отметил, что даже дворники не могут обойтись без цифровых технологий

Урну опорожнил и сфотографировал: эксперт Клименко о работе дворников

Председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что без современных цифровыых технологий невозможно найти работу даже дворникам.

По его словам, сейчас практически нет такой работы, которая не подразумевала бы контакта с технологиями.

Он привел в пример московских дворников, которые постоянно что-то фотографируют.

«<…> подошел, мусорку опорожнил и сфотографировал», — отметил Клименко в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что сейчас практически невозможно устроиться на работу, не обладая необходимыми нативными навыками.

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