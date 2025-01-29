Стало известно, зарплата каких специалистов рекордно выросла в РФ

В России зарплата упаковщиков на складах выросла на 66% за год

В РФ в производственном секторе и на складах наблюдается острая нехватка упаковщиков, что привело к значительному росту заработных плат в этой сфере. В начале 2025 года их ежемесячное вознаграждение достигло отметки в 102 656 рублей, что на 66% больше относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Это самое существенное повышение среди всех профессий при анализе годовой динамики зарплатных предложений.

На втором месте по росту оплаты труда оказались специалисты по разделке мяса — жиловщики, чья работа заключается в обработке мясной продукции для последующей реализации или переработки. Такой ситуации способствовало расширение производственных мощностей и увеличение экспортных поставок мясной продукции в предыдущем году. Ежемесячное вознаграждение в данном сегменте достигло отметки в 93 682 рубля, продемонстрировав впечатляющий рост на 65% по сравнению с прошлым годом.

Замыкает тройку востребованных профессия пескоструйщика. Эти специалисты широко востребованы в различных отраслях — от строительства до металлообработки, а также активно участвуют в реставрационных и ремонтных работах. Их основная задача — в использовании специализированного оборудования для удаления загрязнений, коррозии и старых покрытий с различных поверхностей для восстанавливая их первоначальное состояние. В январе этого года кандидатам на эту должность стали предлагать на 60% больше, чем годом ранее. В среднем соискатели могут рассчитывать на 108 529 рублей в месяц при условии полной занятости.

Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России, основываясь на данных из вакансий. Работодатели стали предлагать соискателям более высокое вознаграждение — теперь оно составляет 69 141 рубль в месяц при полной занятости. Этот показатель вырос на 11% по сравнению с прошлым периодом.

Важно отметить, что фактический доход работника может существенно отличаться от указанных в вакансиях сумм, поскольку к базовой ставке часто добавляются различные надбавки: премиальные выплаты, бонусы и компенсации. Расчеты были произведены на основе усредненных значений зарплатных диапазонов, которые компании размещают на рекрутинговых платформах.