Экопромышленный парк газифицировали в Челябинской области

В Миассе Челябинской области завершили подключение экопромышленного парка к газоснабжению. На его площадке уже ведутся работы по возведению объектов для переработки отходов. Строительство осуществляется в рамках федеральной программы «Экономика замкнутого цикла», сообщила пресс-служба РЭО.

«Резидентами экопромышленного парка в Челябинской области стали такие компании, как „Сансара“, „СТУ“ и „ЮУрСЦУ“. Они создают современные мощности по утилизации пластика, бытовой техники и печатных картриджей. Совокупно эти предприятия смогут производить более 21 тыс. т. вторичного сырья ежегодно. Это важный шаг на пути к развитию экономики замкнутого цикла в регионе», — отметила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Для обеспечения парка газом проложили трубопровод длиной 80 метров. Техническое оснащение прошло проверку и полностью подготовлено к вводу в эксплуатацию. На территории промплощадки будут работать несколько предприятий, специализирующихся на переработке вторичных ресурсов.

Согласно проекту, газ будет использоваться для отопления помещений и нагрева воды.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» (2024) стартовала новая федеральная программа «Экологическое благополучие». Одно из ее направлений посвящено развитию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение их захоронения до 50% и использование не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.