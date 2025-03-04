Экономист Казанцева напомнила о повышении тарифов ЖКХ в июле

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева напомнила, что в июле этого года россиян ждет индексация тарифов ЖКХ. Предполагается, что повышение будет неравномерным, сообщает «Лента.ру» .

Она также напомнила, что в этом году расходы на содержание жилья уже повышались — с 1 января стал дороже капитальный ремонт, общедомовые и другие расходы, которые связаны с деятельностью УК и регулируются договором. Новое повышение грядет с 1 июля.

«Повышение тарифов, как предполагается, будет неравномерным по отдельным видам ресурсов и по отдельным регионам. В отдаленных российских регионах оно составит чуть более 4%, в других же может достигать и 15%», — отметила Казанцева.

По ее словам, это только одна из частей реализации реформы ЖКХ. Экономист считает, что параллельно важно развивать систему социальной компенсации расходов на оплату услуг для некоторых категорий граждан.

«Введенная не так давно упрощенная система получения жилищных субсидий будет способствовать более облегченному процессу получения льгот по оплате услуг ЖКХ», — добавила специалист.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что изменения климата и колебания температуры сильно влияют на жилье и коммунальные услуги в России. Хотя зимы стали теплее и, казалось бы, это снижает потребление энергии для отопления, люди все чаще получают высокие счета.