Две котельные постоят в Серпухове в следующем году

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что в муниципалитете планируется построить две блочно-модульные котельные, они проектируются, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В Серпухове губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Серпухов Алексеем Шимко. Они обсудили темы строительства и ремонта соцобъектов, проведения программы благоустройства, модернизации системы ЖКХ и другие вопросы.

Особое внимание в ходе встречи уделили вопросам модернизации системы ЖКХ.

Глава муниципалитета доложил губернатору, что на 2025–2026 годы запланировано строительство 2 блочно-модульных котельных и 4 участков сетей, на 2026–2030 годы — обновление и увеличение мощностей объектов водоснабжения и сетей холодного и горячего водоснабжения.

По его словам, еще к концу 2027 года будет завершен I этап реконструкции очистных сооружений, которые обеспечивают водоотведение для 138 тыс. жителей Серпухова, поселков Большевик, Оболенск и Мирный.

«У нас на следующий год большая программа по теплу — 6 мероприятий. Будем строить 2 котельные и 4 участка сети (1,2 тыс. км). Сейчас они в проектировании. В 2027-м реализуем I этап реконструкции очистных сооружений в Серпухове», — уточнил Шимко.

Ранее Воробьев подчеркнул, что для жителей очень важно благоустройство.

«Вы уже 6 месяцев возглавляете городской округ. Очень надеюсь, что регулярные встречи, обсуждения, ваша вовлеченность в жизнь муниципалитета заметны. Прошу вас продолжать в том же духе», — сказал губернатор, обращаясь к главе.