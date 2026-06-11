Галкин* переоформил долю замка в Грязи на детей

Алла Пугачева и Максим Галкин* жили в замке в Грязи с 2011 года. Артист строил дом более пяти лет, скупив 16 земельных участков. Общая площадь строений составляет 2467 кв. м, территория — 2 га.

Семья уехала из России в феврале 2022 года. Осенью того же года дом, по данным издания, пытались продать через элитные агентства недвижимости. Попытки продолжались в 2023 и 2024 годах, но покупателя не нашли.

Продажу могли осложнить новые ограничения для иноагентов: доходы от сделок с недвижимостью должны поступать на спецсчет. Кроме того, kp.ru пишет о проблемах с оформлением документов: сам дом не зарегистрирован в государственном кадастре, хотя земельные участки есть на кадастровых картах.

В конце 2024 года в замок перевезли часть коллекции антиквариата Галкина*. Издание оценивает ее более чем в 2 млрд рублей. Коллекцию не удалось вывезти за рубеж из-за проблем с документами на часть предметов.

По данным kp.ru, в 2026 году Галкин* переоформил часть имущества на несовершеннолетних детей Гарри и Елизавету. Закон об аресте счетов и имущества граждан за правонарушения против интересов России за рубежом начнет действовать 1 сентября 2026 года.

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* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.