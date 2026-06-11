В мессенджере МАКС заработал чат-бот по капитальному ремонту домов Подмосковья

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области (организация находится в ведении регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства) запустил чат-бота на платформе МАХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Бот работает в круглосуточном режиме. С его помощью пользователи могут легко и оперативно узнать все необходимое о проведении капремонта в своих домах.

Возможности чат-бота включают:

данные о заказчике и подрядной организации;

виды работ, которые предстоит выполнить;

текущие сроки капремонта;

информацию о гарантийных обязательствах;

функцию отправки обращения в Фонд.

Для того чтобы начать пользоваться ботом, нужно просто перейти по ссылке: https://max.ru/fkr_mo_support_bot и открыть диалог. Для удобства чат можно закрепить — тогда он не затеряется среди остальных переписок.

Это современное и удобное решение, позволяющее без выхода из дома быстро получать сведения о капремонте и направлять любые обращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429