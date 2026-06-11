Мария Захарова ответила послам «евротройки» строками Пушкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала просьбу послов Франции, Германии и Великобритании принять их в ведомстве. Она процитировала Пушкина, сообщает газета «Известия» .

Захарова 11 июня напомнила, что дипломаты этих же стран несколько лет назад отказались встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Теперь, по ее словам, «они у порога с просьбой принять».

«Как писал неотменяемый Пушкин: „Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние черты“», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Послы стран «евротройки» посетили МИД России ранее в этот день. После встречи они заявили, что выпустят совместное заявление об итогах. Посол Франции в Москве Николя де Ривьер назвал разговор хорошим.

Позже МИД России сообщил, что замглавы ведомства Михаил Галузин указал Николя де Ривьеру, Найджелу Кейси и Александру Ламбсдорффу на деструктивность подхода их стран к конфликту на Украине. Он также разъяснил позицию Москвы по поиску путей урегулирования кризиса.

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