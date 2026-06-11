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Из проезжавшего КамАЗа в Раменском высыпались тушки кур

10 июня 2026 года на проезжей части, у поворота на деревню Косякино, произошел инцидент: из проезжавшего КамАЗа высыпались тушки кур и их внутренности. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Раменский.

В настоящий момент сотрудники «Мосавтодор» ведут очистку проезжей части и прилегающей территории — убирают остатки и проводят необходимые санитарные работы.

Администрация Раменского округа возьмет пробы почвы и воды для экспертизы — специалисты проверят, есть ли угроза заражения.

До получения результатов анализа жителям будут предоставлены бочки с питьевой водой в качестве меры предосторожности.

Как только будут готовы результаты экспертизы, администрация сообщит о них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.