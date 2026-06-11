Россия ограничила ввоз из Армении орехов и фруктов из-за опасного капрового жука

Россельхознадзор с 12 июня 2026 года вводит ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции (растительные товары, требующие фитосанитарного контроля) происхождением и отправлением из Армении. Запрет также коснется транзита через Россию в другие страны-члены ЕАЭС, сообщило ведомство на официальном сайте .

Ограничения будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не обеспечит безопасность и полную прослеживаемость отгружаемых товаров.

Причиной стали систематические находки опасных карантинных организмов в армянской продукции. С мая ведомство поэтапно ограничивало ввоз отдельных видов товаров и неоднократно направляло предупреждения в адрес армянского уполномоченного органа, но нарушения продолжались. В июне выявлено еще три случая заражения капровым жуком — в партиях орехов, сушеных персиков и сушеных томатов.

Капровый жук — многоядный вредитель запасов, который не обитает на территории России. Он поражает зерно злаковых, масличных, бобовых культур, а также продукты их переработки, лесные и декоративные растения. Жук может обосноваться в зернохранилищах, на мельницах, комбикормовых заводах и кондитерских фабриках. Способен уничтожить до 70% хранящейся продукции. Его появление в России грозит не только потерей урожая, но и масштабными затратами на локализацию очагов и обеззараживание.

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