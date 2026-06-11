«Зенит» получил более тысячи предзаказов на шарф с ошибкой

«Зенит» выпустил реальный мерч по мотивам изображения с опечатками, созданного нейросетью. Фанаты уже оформили более тысячи предзаказов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Петербургский клуб использовал для рекламной кампании нового сезона изображение с болельщиками и шарфом, созданное искусственным интеллектом. Пользователи заметили на нем несколько ошибок, после чего снимок начали активно обсуждать в соцсетях.

В пресс-службе «Зенита» рассказали, что клуб решил превратить нестандартный шарф в настоящий мерч. Интерес к «Супереркобу» превзошел ожидания: заявки на покупку поступают ежедневно, а выручка за короткое время уже стала заметной.

«Рады, что эта стихийная инициатива нашла такой отклик среди наших болельщиков, да и это показывает реакция аудитории в социальных сетях», — отметили в пресс-службе.

Клуб получает много позитивных отзывов за самоиронию и скорость реализации идеи. На исходном изображении также нашли надписи «Самкт-Петербург», «Чемпион ССЕР», «Кубок премчер инри», «чемпийн» и «20у». Ошибка, которая могла стать поводом для критики, стала маркетинговым ходом.

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