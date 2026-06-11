59% россиян готовят окрошку на квасе

С прошлого года ингредиенты для окрошки подорожали в среднем на 2-3%. Издание назвало это «окрошечной инфляцией» и отметило, что она ниже официальной.

Окрошку на квасе выбрали 59% респондентов. Они считают, что квас лучше всего подходит для летнего супа, а молочные продукты плохо сочетаются с колбасой и другими ингредиентами.

«Окрошка должна быть только на квасе — все остальное извращение», — сказал участник опроса.

Вариант на кефире поддержали 28% опрошенных. Они считают молочную основу естественной для супов и не согласны с тем, что окрошку нужно готовить на сладком напитке.

Еще 13% выбрали «другое»: минеральную воду с газом, майонез, сыворотку или тан. Часть участников этой группы заявила, что вообще не ест окрошку и не понимает сочетания салата с напитками.

Опрос провели среди подписчиков KP.RU во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек.

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