Женщина с детьми забросали льва камнями в зоопарке Казахстана

В городе Алматы Республики Казахстан женщина с детьми забросали камнями спящего льва. В ответ на замечание дама рассмеялась и ушла, рассказала очевидец инцидента в социальных сетях.

Жительница города зафиксировала на камеру телефона, как взрослая женщина вместе со своими детьми целенаправленно бросала крупные камни в спящего льва. Автор публикации попыталась пресечь жестокое обращение с животным и сделала замечание.

«Вы что делаете? Вы зачем камни кидаете в зверей?» — спросила автор у женщины, стоявшей с детьми.

Та в ответ лишь рассмеялась и убежала. Очевидица публично призвала администрацию алматинского зоопарка усилить охрану, отметив, что «диких людей сейчас здесь больше, чем животных».

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