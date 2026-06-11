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Пьяный мужчина с пистолетом похитил авто после замечания о поведении в Балашихе

Сотрудники полиции задержали мужчину, который под угрозой применения оружия похитил автомобиль в Балашихе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По предварительным данным, на парковке возле одного из домов на улице Юлиуса Фучика города Балашихи гражданин с внешними признаками опьянения выстрелил в воздух из пистолета.

Один из автовладельцев сделал дебоширу замечание. После чего правонарушитель, угрожая травматическим пистолетом, силой отобрал транспортное средство и скрылся.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый 1983 года рождения был задержан. Его отвезли в территориальный отдел.

Похищенную машину полицейские вернули владельцу. Изъятое оружие направлено на экспертизу, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса России о разбое.

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