Воробьев на встрече с главой Серпухова: для жителей очень важно благоустройство

Они рассмотрели вопросы строительства и ремонта соцобъектов, проведения программы благоустройства, модернизации системы ЖКХ, расселения аварийного жилья и развития дорожно-транспортной сети в муниципалитете.

«Городской округ Серпухов, наш большой наукоград, объединяет в себя огромное количество территорий, научных производств и сообществ. Мы стараемся обеспечивать перемены в городе, но, конечно, всегда есть к чему стремиться. Расскажите о самых важных достижениях и главных вызовах. Что жители ждут от нас? Вы уже 6 месяцев возглавляете городской округ. Очень надеюсь, что регулярные встречи, обсуждения, ваша вовлеченность в жизнь муниципалитета заметны. Прошу вас продолжать в том же духе», — обратился к главе Воробьев.

Он подчеркнул, что для жителей очень важно благоустройство. В рамках идеологии российского президента Владимира Путина власти региона приводят в порядок большие и малые города, исторические поселения. А также ведется благоустройство скверов, парков, набережных.

«Очень важно информировать людей о мероприятиях по дорогам, их мы также модернизируем, в том числе это касается моста. Люди должны понимать: что мы делаем, почему и какой результат хотим обеспечить для их родного Серпухова», — добавил губернатор.

