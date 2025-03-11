Дома жителей двух деревень Дмитровского округа будут газифицированы

Одним из мест, где проводятся работы по газификации, является деревня Капорки, расположенная в 50 км от Московской кольцевой автодороги по Дмитровскому шоссе. Деревня уникальна тем, что находится в экологически чистом районе Подмосковья, всего в нескольких минутах от горнолыжного курорта Сорочаны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Длина распределительного газопровода в Капорках составит 96,61 м. Жители деревни уже подали 18 заявок на подключение газа, и 7 из них были удовлетворены.

Также в Дмитровском округе ведется строительство нового газопровода в деревне Кончинино, которая имеет богатую историю, уходящую корнями в далекий 1447 год. Этот газопровод позволит подвести голубое топливо к участкам жителей, у которых его пока нет. На сегодняшний день от сельчан получено 73 заявки на подключение.

Стоит отметить, что подать заявку на догазификацию можно в любое время. Главное, чтобы адрес газификации соответствовал следующим критериям программы: домовладение должно быть зарегистрировано, а дом должен находиться в населенном пункте, где уже есть действующий распределительный газопровод.

Догазификация подразумевает строительство газопровода до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Строительно-монтажные работы внутри границ участка и подготовка дома к подключению газа выполняются за счет собственника домовладения.

А в деревне Новое Сельцо уже осуществлен пуск газа в первый дом.

«Мы пока не живем в доме, только приезжаем периодически. У нас есть электрический котел, и зимой расходы на отопление составляли 25-30 тысяч рублей. С приходом газа у нас наконец-то появится горячая вода, и я очень надеюсь, что ее стоимость станет ниже. Пока даже не представляю, насколько. Спасибо большое!» — поделился своими эмоциями Вадим Николаевич, хозяин дома.

В деревне уже построено 5 распределительных газопроводов общей протяженностью 4,3 км, которые могут обеспечить газом 48 заявителей. На данный момент из пяти газопроводов подключены два, а заявок получено уже около 40.

«В рамках президентской программы «Социальная газификация» мы сделали важный шаг к улучшению качества жизни наших жителей. Это реальные изменения в жизни людей: тепло в домах, комфорт и уверенность в завтрашнем дне. И масштабная работа продолжается», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.