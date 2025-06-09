Дом многодетной семьи газифицировали в Дмитровском округе

Многодетная семья Францевых переехала в Дмитров из Херсонской области. Сначала они снимали квартиру, а год назад в ипотеку приобрели дом в поселке Подчерково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сразу после покупки жилья семья подала заявку на подключение к газу по программе «Социальная газификация», воспользовавшись правом на льготы как многодетная. Газификация дома была проведена бесплатно.

Поздравить семью, воспитывающую шестерых детей, с этим важным событием приехали глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, депутат Московской областной Думы Александр Орлов, а также генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Гости, как и положено, пришли с подарками.

«Я рад, что теперь ваш уютный дом станет еще комфортнее и теплее. Желаю, чтобы в нем всегда царили счастье, радость и детский смех», — сказал Иван Курданин.

Помимо бесплатного подключения газа, семья получила субсидию в размере 80 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, а также в подарок от «Мособлгаза» — газовый духовой шкаф.

Францевы искренне поблагодарили за заботу об их большой семье. Для них наличие газа — огромное подспорье. Они также отметили, что им очень нравится жить в Подчерково: здесь красиво, много зелени, рядом находится инженерная школа и детский сад.

По доброй традиции, после запуска газа хозяйка дома приготовила первую яичницу на новой плите и вскипятила воду для чая.

Игорь Баранов отметил, что объем работ по программе «Социальная газификация» в Московской области — один из самых масштабных в стране.

Главное на сегодня по газификации Дмитровского муниципального округа:

194 населенных пункта и 61 СНТ вошли в программу;

построено 7 088 вводов газа до границ участков;

построено 4 107 газопроводов внутри границ участков;

выполнено 3 тыс. пусков газа в рамках Президентского проекта;

построено 201 км новых распределительных газопроводов с 2021 по 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.