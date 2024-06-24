До 2030 г планируется завершить реконструкцию системы отопления Подмосковья

В Подмосковье до 2030 года должны быть завершены мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения зданий, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Как отметил Хромушин, в первую очередь, в 2026 году построят питающие центры в Чехове, в Дементьеве Раменского округа и Данилове городского округа Домодедово, еще в планах ввод энергоблока 224 ВВТ на ТЭЦ-25.

Он сделал акцент на том, что в 2027 году будут построены питающие центры в Немчиновке Одинцовского округа и в Дубне — резервирующие мощности на территории особой экономической зоны.

Вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики добавил, что в 2028 году будут построены заходы КВЛ 500квт в Бескудникове, а еще реализован большой проект ЛЭП — 220 квт в Дорохово-Созвездие.

«Мы надеемся, что получим дополнительную генерацию в виде Каширской ГРЭС на 900 мВТ по государственной программе „Развитие энергетики“, — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

По его словам, в 2030 году запланирована развитие Ватутинской ТЭЦ мощностью 500 мВТ.

«Все эти мероприятие должны привести к тому, что не будет рисков прохождения отопительного сезона», — заключил вице-губернатор Московской области — министр энергетики.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.