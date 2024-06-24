Воробьев: все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно

Все мероприятия по теплоснабжению в межсезонье нужно провести своевременно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, подрядчики также должны быть в зоне внимания. Все авансы нужно не просто проплатить.

«(Подрядчики — ред.) должны быть на площадках. И график должен вестись своевременно. <…>. Я тоже буду посещать объекты, которые мы модернизируем сегодня в части ЖКХ», — обозначил глава региона.