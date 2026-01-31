сегодня в 20:15

Чибис: в Мурманске и Североморске восстановили энергию полностью

После инцидента на линии электропередач в Мурманске полностью возобновлено электроснабжение, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объеме. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации точечно проводят настройку подачи электричества», — отметил Чибис.

Кроме того, глава ЗАТО Североморск сообщил о восстановлении электроснабжения в столице Северного флота.

31 января часть жителей Мурманска и Североморска вновь столкнулись с отключением электричества. По словам Чибиса, причиной стало повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварийные работы были завершены, и подача электроэнергии была восстановлена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.