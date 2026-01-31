Стало известно, чем закончилась история с отключением света в Мурманской области

сегодня в 09:44

Подачу электричества восстановили в Мурманске и Североморске после аварии

Через несколько минут после технологического нарушения на линии электропередачи удалось частично восстановить электроснабжение домов и квартир людей в Мурманске и ЗАТО города Североморска. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Северо-Запад».

Котельные перешли на резервные схемы. Специалисты занимаются перераспределением нагрузки для подсоединения иных социально важных объектов и некоторых жилых домов.

Энергетики организовали мероприятии по отработанному алгоритму. Причина, по которой снова произошли технологические нарушения, выясняется. На место отправились бригады. До этого восстановленные на отключенной ЛЭП опоры не получили повреждений.

Специалисты прикладывают усилия для скорейшего восстановления подачи света.

Утром 31 января пресс-служба «Россети Северо-Запада» рассказала об исчезновении электричества в Мурманске и ЗАТО Североморска. Это случилось из-за отключения линии электропередачи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.