Более 70 км газопроводов построили и реконструировали в столице с начала года

В Москве проводится большая работа по обновлению инженерных коммуникаций. С начала года в столице построили и реконструировали 72 км газопроводов, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Обновление коммуникаций позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение и планомерно сокращать износ сетей. Участки, которым требуется замена, выявляют с помощью приборов неразрушающего контроля. С помощью них специалисты смотрят на техническое состояние, находят коррозионные и другие изменения.

Во время работ по обновлению газопроводов специалисты АО «Мосгаз» используют комбинированный метод прокладки труб. Он включает в себя открытый способ и бестраншейные технологии. Благодаря такому подходу удается минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. В работах применяются материалы отечественного производства.

Также в городе продолжается оборудование газовых сетей запорными устройствами. Если появится необходимость, с помощью таких систем можно быстро перекрыть подачу газа.

Ранее стало известно, что в течение 2025 года в Москве обновят более 700 улиц. Также заменят асфальт на более чем 920 тысячах квадратных метров дорог.