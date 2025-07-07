На западе Москвы до конца года благоустроят более 90 улиц

Бирюков: до конца года в Москве обновят 700 улиц, 94 из них на западе города

Власти российской столицы заботятся о комфорте местных жителей и туристов. В течение 2025 года в Москве обновят более 700 улиц, 94 из которых территориально находятся в Западном административном округе, об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сообщает Городское хозяйство Москвы .

«Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 94 в Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 25 улицах, в том числе Полоцкой, Рузской и 1-й Рейсовой», — рассказал Бирюков.

По словам Бирюкова, до конца года специалисты заменят асфальт на более чем 920 тысячах квадратных метров дорог и свыше 291 тысячи квадратных метров тротуаров. После обновления пешеходные зоны станут шире, а новые наземные переходы будут оборудованы ярким освещением для лучшей видимости.

Автомобилисты смогут пользоваться специально созданными парковочными местами. Улицы осветят современные энергосберегающие фонари. На остановках появятся новые павильоны с электронными информационными табло, бесплатным Wi-Fi и возможностью подзарядить электронные устройства.