Более 60 жилых домов в Коломне подключили к газу

В поселке Проводник городского округа Коломна реализуется программа догазификации. За время работ здесь построили больше 2,5 км новой газовой сети и подключили к природному газу несколько десятков частных жилых домовладений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дом на улице Дачной стал 63-м по счету строением в Проводнике, хозяева которого получили возможность сэкономить на электричестве и отапливать свое жилье газом.

«Газификацию этого адреса осуществили быстро: в начале февраля хозяин дома подал заявку на подключение и спустя полтора месяца уже принимал пусконаладочные работы газового оборудования: котла и плиты», — рассказали в пресс-службе филиала «Юго-Восток» АО «Мособлгаз».

Больше 2500 частных домов городского округа Коломна подключено к газу по проекту «Социальная газификация». Президентский проект реализуется в населенных пунктах, где уже есть действующая газовая сеть. Жители таких поселений могут подать заявку на бесплатное подведение газопроводов к границам своих участков.

Главное условие участия в программе — наличие на земельном участке заявителя построенного и официально зарегистрированного жилого дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.